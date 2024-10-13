В ВТБ предложили новый подход к сдерживанию роста цен

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов предложил создать регулярный совещательный орган по борьбе с ростом цен. Об этом топ-менеджер заявил в интервью телеканалу "Россия 24" .

По мнению Пьянова, победить инфляцию только инструментами денежно-кредитной политики Центробанка слишком "дорого", если вообще возможно.

"Победа над инфляцией в России — это кросс-функциональная задача. Только ЦБ не достигнет цели или достигнет с очень высоким уровнем процентных ставок надолго", — подчеркнул банкир.

Для достижения целевого показателя инфляции в 4%, по словам Пьянова, необходимо сочетание нескольких факторов. Среди них он выделил продолжительный период высокой ключевой ставки, меры макропруденциального регулирования и особую бюджетную политику.

"Сегодняшний бюджет весьма специфический. С таким бюджетным импульсом практически невозможно достичь таргета по инфляции", — отметил первый зампред правления ВТБ.

Пьянов также предложил освободить ЦБ от задачи приоритизации кредитования, передав эту функцию правительству. По его мнению, у кабмина достаточно инструментов для поддержки приоритетных отраслей даже в условиях высоких процентных ставок.

До этого власти решили индексировать пенсии в 2025 году на 7,3%, а не на 4,5%, как планировалось ранее, из-за роста инфляции выше прогнозов. Это обеспечит опережение пенсий над инфляцией, отметила депутат Бессараб. Средняя пенсия составит 24,1 тыс. руб. при инфляции в 7,3%.