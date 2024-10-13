Завод крупнейшего производителя водки в России остался без лицензии

Расположенный в Нижегородской области завод крупнейшего производителя водки приостановил свою работу. Это произошло из-за неправильной утилизации отходов, что привело к гибели рыбы.

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками приостановила действие лицензии спиртзавода "Чугуновский" в Нижегородской области в четверг, 10 октября. Как долго продлятся ограничения, неизвестно.

Это предприятие принадлежит крупнейшему российскому производителю водки Novabev Group и является одним из старейших в стране.

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Причиной приостановки лицензии стала неправильная утилизация отходов производства, которые попадали в реку Чугунку и отравляли ее. Из-за этого в водоеме массово гибла рыба. Об этом сообщает РБК.