Freedom Finance Holding увеличил доходы в 22 раза за пять лет

15 октября 2019 года ценные бумаги компании Freedom Finance Holding прошли процедуру листинга на NASDAQ и получили тикер FRHC. Торговаться в США акции компании начали по $14,4, а теперь их стоимость составляет $99,4, то есть бумаги подорожали в 6,9 раза. Этому способствовали не только органический рост компании, но и множество сделок по слиянию и поглощению.

© Freedom Holding Corp

Холдинг выходил на фондовый рынок США в первую очередь как брокерская компания из СНГ. Именно это направление все эти годы приносило основную часть прибыли Фридому. До момента листинга Freedom Holding Corp. на NASDAQ по итогам 2019 фискального года (ФГ) количество клиентских счетов составляло 115 тыс., а по итогам 2024 фискального года их число достигло 530 тыс., увеличившись за последние пять лет в 4,6 раза. Доходы от брокерской деятельности в 2019 фискальном году составляли $74,3 млн, а по итогам 2024 года они достигли $617 млн, что соответствует росту в 8,3 раза.

Холдинг осуществляет активную экспансию на международные рынки. В 2019 году Freedom Finance присутствовал лишь в пяти странах, а в 2024-м география расширилась более чем вчетверо — до 22 государств.

Капитализация Freedom Finance по итогам 2019 ФГ составляла $874,7 млн, а на конец 2024-го выросла в 4,9 раза, до $4,3 млрд. В середине первой декады октября капитализация холдинга достигла $6 млрд, то есть с момента листинга на NASDAQ она выросла в 6,9 раза.

В конце 2019 ФГ аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings впервые присвоили Фридом Финанс рейтинги на уровне «В-/В», отметив, что холдинг поддерживает низкий уровень долговой нагрузки и высокую концентрацию ликвидных активов. По состоянию на июнь 2024 года кредитные рейтинги холдинга находятся на уровне «B/B», прогноз «позитивный».

С августа 2020 года начинается новая глава в развитии холдинга, так как в Казахстане он выходит за рамки инвестиционной компании и приобретает 100% простых акций банка Kassa Nova, принадлежащих АО ForteBank, а уже в начале 2021-го его переименуют в Банк Фридом Финанс Казахстан. Этот банк первым в республике запустит цифровую ипотеку.

Автострахование и страхование жизни также были оцифрованы и выведены в онлайн. В результате впечатляющих темпов развития и внедрения цифровых кредитных продуктов, по которым клиенты могут получить одобрение в течение несколько минут, и даже оформить ипотеку, не выходя из дома, за 2024 ФГ доходы банковского сегмента компании практически сравнялись с поступлениями от брокерской деятельности: они составили $615 млн и $617 млн соответственно.

В начале 2021-го холдинг покупает брокерско-дилерскую компанию Prime Executions Inc. из США, которая была зарегистрирована Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и являлась членом NYSE, NASDAQ, FINRA и SIPC. Благодаря данному приобретению клиенты Freedom Holding Corp. получают прямой доступ на американский фондовый рынок. В том же году Freedom Finance Europe получает прямое членство в международном центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, что позволяет ей расширить спектр операционных, расчетных и депозитарных услуг для клиентов на рынках Европы, США и Великобритании, продолжив географическую экспансию.

В 2022 году Freedom Holding Corp. начинает сотрудничать с аудитором Deloitte, входящим в глобальную «большую четверку». До него эти услуги компании оказывал WSRP, но Deloitte в глазах крупных институциональных инвесторов и хедж-фондов имеет куда больший авторитет.

Примерно со второй половины 2022 года проходит целая волна приобретений компаний и стартапов, не связанных с финансовыми рынками и банковской деятельностью, что позволило холдингу существенно расширить свою экосистему и еще эффективнее диверсифицировать источники доходов. Если в 2019 году холдинг получал 100% средств от брокерской деятельности, то на конец 2024 фискального года прибыль от нее составила лишь 37,73% от общей, а банковское подразделение принесло 37,61%. Оставшиеся 24,66% сгенерировали остальные составляющие экосистемы Freedom Holding Corp. Были приобретены телекоммуникационная компания, платформа онлайн-гипермаркета, открыты салоны связи Фридом Мобайл по всему Казахстану, куплена платформа для онлайн-бронирования билетов, запущен цифровой автосервис и открыты центры выдачи микрозаймов онлайн Freedom Credit.

Генеральный директор и основатель компании Тимур Турлов выбрал стратегию слияний и поглощений для ускорения темпов роста холдинга, благодаря чему экосистема Freedom Finance Holding значительно расширилась с 2019 года и продолжит развиваться — возможно, даже еще интенсивнее.

Телекоммуникационный бизнес имеет настолько высокий потенциал роста, что его доходы в долгосрочной перспективе вполне могут приблизиться к прибыли от банковской и брокерской деятельности. Поэтому и в следующие пять лет мы прогнозируем дальнейшее повышение доходов компании и уверенный рост ее капитализации.