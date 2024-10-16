Греф объяснил, почему «Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам

«Почта России» проиграла большинству маркетплейсов в борьбе за потребителя из-за своей политики регулирования, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Его слова приводит ТАСС.

«Если сравнить регулирование для «Почты России», то оно настолько жесткое и тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть», — отметил Греф.

По его словам, в момент зарождения конкуренции между «Почтой России» и онлайн-ретейлерами необходимо было установить для всех участников рынка одинаковые условия. Речь идет не о «навешивании гирь» на маркетплейсы, а об освобождении традиционного игрока, подчеркнул глава Сбера.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у правительства остались вопросы к развитию «Почты России». Премьер указал на необходимость тщательно проанализировать сервис, в том числе в части организации розничного бизнеса и решения имущественных вопросов.