В Т-банке заявили о полной окупаемости инвестиции в технезависимость

Перевод IT-структур на собственные технологические решения не только обеспечивает независимость систем от внешних поставщиков, но и приносит бизнесу доход, инвестиции в технологическую независимость полностью окупаются.

Об этом заявил директор по информационным технологиям, зампред Т-банка Вячеслав Цыганов в ходе форума Finopolis 2024.

"У нас действует проект технологической независимости, который мы называем "Прометей". В этом имени заложено наше ожидание того, что мы реализовываем через написание собственных решений. <…> Мы верим, что наши инвестиции которые мы делаем сейчас в этой области, они станут фундаментом для новых технологических открытий в будущем. <…> Решение, принятое в 2019 году, сегодня в точке "А" окупилось уже полностью и начинает приносить доход", - сказал он.

По его словам, над проектом работают свыше тысячи IT-специалистов, среди разработок которых - создание собственных систем процессинга и платежей, собственный корпоративный мессенджер TiMe, аналог ушедшего из России Slack, платформа мониторинг IT-систем SAGE и многое другое.

Цыганов заметил, что сегодня российский рынок предлагает достаточное количество отечественных IT-решений, их можно использовать для развития бизнеса компаний РФ.

"Если упрощать сеть и взаимодействие систем на самом базовом уровне, большинство решений, которые сейчас представлены на рынке, прекрасно подходят. Мы получаем два бенефита: за счет упрощения мы получаем более отказоустойчивую инфраструктуру. И второе, это позволяет сразу же делать (собственные проекты - прим. ТАСС) полностью на отечественных решениях", - добавил он.

При этом к концу года 80% значимых систем внутри Т-банка будут системами собственной разработки.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.