Т-банк совместно с маркетплейсами создадут канал для защиты от мошенников

Т-банк, Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркет" создадут канал взаимодействия для защиты клиентов от мошенников, проект будет реализован в тестовом режиме.

Об этом сообщил руководитель центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов, выступая на форуме Finopolis.

"Мы тестируем пилот - канал оперативного взаимодействия для защиты от мошенничества с онлайн-покупками. Решаем срочные сложные клиентские кейсы мошенничества с коллегами в ручном режим. Это позволит спасать до 100 млн рублей в год. Скоро расскажем об этом подробнее", - сказал Замиралов.

По его словам, ранее похожий пилот был запущен со Сбербанком. Сервис представляет собой специальный защищенный канал, который позволяет клиентам обоих банков возвращать деньги по мошенническим операциям и ошибочным переводам.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.