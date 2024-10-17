Совкомбанк намерен вложить в совместные со "Сколково" проекты миллионы рублей

Совкомбанк стал ключевым партнером фонда "Сколково", в рамках партнерства кредитная организация планирует инвестировать в совместные проекты со "Сколково" более 650 млн рублей в ближайшие пять лет.

Соответствующее соглашение было подписано на полях форма инновационных финансовых технологий Finopolis, сообщила пресс-служба банка.

"Совкомбанк стал первым частным банком, получившим статус ключевого партнера Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). В данной роли банк планирует инвестировать в совместные проекты со "Сколково" более 650 млн рублей в течение ближайших пяти лет", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Совкомбанк является официальным партнером фонда "Сколково" с 2021 года. Кроме того, с 2022 года Совкомбанк и "Сколково" развивают совместную инициативу - федеральный благотворительный проект "Технологии добра". "[Это] маркетплейс цифровых продуктов, нацеленный на организацию системной помощи НКО в вопросах цифровизации их деятельности и организационного развития для поддержания устойчивости сектора", - пояснили в пресс-службе. Значительная часть будущих совместных инициатив банка и фонда будет направлена на развитие проекта "Технологии добра".

"Мы гордимся тем, что Совкомбанк стал первым частным банком, получившим статус ключевого партнера Фонда "Сколково". Это открывает новые возможности для совместных проектов и инвестиций в инновации. Мы уверены, что наше сотрудничество поможет не только развивать техническую экспертизу, но и поддерживать некоммерческие организации. Вместе мы сможем создать эффективные решения, способствующие цифровизации и устойчивости благотворительного сектора экономики России", - прокомментировал заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.