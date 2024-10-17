ЦБ планирует штрафовать банки за неготовность к запуску цифрового рубля

Банки, которые не смогут предоставить гражданам возможность использовать в финансовых операциях цифровой рубль к моменту его масштабного внедрения в 2025 году, будут получать штрафы. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

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Она уточнила, что речь идет только о «системно значимых» банках.

«Первый этап массового внедрения начнется с 1 июля 2025 года. Он предусматривает, что все системно значимые кредитные организации смогут оказывать клиентам услуги, связанные с цифровым рублем. Для клиентов это будет добровольно, но системно значимые банки должны предоставить такую возможность. И, конечно, мы предусматриваем, что те банки, кто не будет готов, должны платить штраф», — добавила Набиуллина.

При этом, по ее словам, для этого должно быть принято законодательство. Набиуллина отметила, что ЦБ уже разработал соответствующий проект и «надеется, что он будет принят».