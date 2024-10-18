Microsoft может лишиться доступа к ChatGPT из-за разногласий с OpenAI

На протяжении последнего года OpenAI пыталась пересмотреть условия соглашения с Microsoft, чтобы получить больше финансов и вычислительных ресурсов. При этом Microsoft отказалась предоставить дополнительное финансирование, сообщает The New York Times.

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Несмотря на изначальный отказ, после нескольких месяцев переговоров компании достигли договоренности о снижении стоимости использования вычислительных мощностей и их закупке у других поставщиков. В результате OpenAI подписала соглашение с Oracle.

Одновременно с пересмотром условий сделки с Microsoft OpenAI также стремилась привлечь новых инвесторов. В октябре компания завершила раунд финансирования на сумму $6,6 млрд, который возглавил фонд Thrive Capital, оценив компанию в $157 млрд. В раунде также приняли участие Nvidia, MGX и другие инвесторы.

Отмечается, что Microsoft начала беспокоиться о растущей зависимости от технологий OpenAI. Некоторые сотрудники считают, что стартап предоставляет новые технологии не так быстро, как хотелось бы корпорации. Чтобы уменьшить зависимость, Microsoft начала инвестировать в другие ИИ-проекты. В марте 2024 года компания заплатила $650 млн за технологии и команду стартапа Inflection. Соучредитель и глава Inflection Мустафа Сулейман возглавил ИИ-подразделение Microsoft и занимается созданием технологий, которые могли бы заменить продукты OpenAI.

Эти шаги вызывают недовольство у сотрудников и руководства OpenAI, включая генерального директора Сэма Альтмана. Некоторые сотрудники жалуются на давление со стороны Сулеймана и недостаточное количество вычислительных мощностей от Microsoft.

Эксперты считают, что если партнеры не смогут прийти к компромиссу, OpenAI может использовать лазейку для расторжения соглашения с Microsoft. В контракте есть пункт, по которому Microsoft может лишится доступа к технологиям OpenAI, если стартап создаст искусственный интеллект общего назначения (AGI), превосходящий людей в выполнении интеллектуальных задач.