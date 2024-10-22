Группа Russ передала свои активы в объединенную компанию с Wildberries

Группа Russ передала свои активы в ООО "РВБ", объединенную компанию оператора наружной рекламы и онлайн-ретейлера Wildberries, сообщила пресс-служба объединенной компании.

"ГК Russ передала свои активы в ООО "РВБ" (юридическое лицо объединенной компании Wildberries и Russ). Соответствующие изменения внесены в единый государственный реестр юридических лиц", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что речь идет о передаче дочерних юридических лиц ООО "Стинн".

"В рамках передачи долей "РВБ" стало владельцем юридических лиц группы Russ", - добавили в пресс-службе.

В августе свои активы в новую структуру передало ООО "Вайлдберриз".

В середине июня Wildberries сообщил, что маркетплейс и группа Russ объединяются с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. Среди других целей объединения - предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. В начале июля Wildberries и Russ учредили совместное предприятие - компанию "РВБ".