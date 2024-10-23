Кредитная карта от Apple принесла убытки

Финансовому конгломерату Goldman Sachs грозит крупный штраф из-за сотрудничества с Apple. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов США заинтересовалось Apple Card — совместным продуктом Apple и Goldman Sachs. Регулятор ведет расследование по вопросам мошенничества и возвратов, связанных с кредитной картой, с 2022 года. По итогам расследования Goldman Sachs могут оштрафовать на 50 миллионов долларов.

По информации источников, банк может понести убытки из-за установленного Apple порядка выставления счетов клиентам в начале месяца. Якобы это затруднило кредитным специалистам процесс обработки заявок и работы с потребителями. В том числе из-за этого сотрудники Goldman Sachs неоднократно ошибались и выставляли некорректные счета.

Журналисты WSJ отметили, что Goldman Sachs давно стремится выйти из сделки с Apple, так как не считает совместный продукт выгодным. Новым партнером IT-гиганта может стать JPMorgan Chase.

Ранее аналитики компании Jefferies заявили, что новая нейросеть Apple не поможет корпорации продать больше смартфонов. Специалисты назвали функции искусственного интеллекта «недостаточно значительными».