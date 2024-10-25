Стало известно о попытках Бакальчука тайно отобрать Wildberries

Владислав Бакальчук пытался тайно отобрать Wildberries у своей супруги Татьяны Ким. Об этом стало известно газете «Ведомости».

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Основательница маркетплейса заявила, что ее муж пытался отобрать компанию еще в 2017 году. Об этом она узнала от бухгалтерии. После случая, когда друг Бакальчука хотел тайком переписать на себя половину бизнеса, Татьяна ужесточила контроль за всеми изменениями в юридических структурах.

По словам Татьяны, возможность раздела бизнеса в случае развода никогда не обсуждалась, так как маркетплейс она придумала и создала на собственные деньги, и в организации помогали ее родители. Бакальчук же появился в компании в 2007 году и «пытался принимать участие» в управлении «на правах супруга».