Coca-Cola отзывает миллионы бутылок

Coca-Cola отзывает из продажи в Австрии 28 миллионов пластиковых бутылок объемом 0,5 литра из-за того что при производстве внутрь могли попасть опасные частицы.Об этом сообщает агентство APA.

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В компании прокомментировали, что в напиток могли попасть фрагменты металла. Это произошло из-за сбоя на производстве, так как в процессе розлива сломалось сито.

До этого врач терапевт-диетолог Клиники лечебного питания Федерального информационного центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина рассказала, что в жару не следует пить напитки с высоким содержанием сахара, кофе и энергетики, так как они могут усилить жажду и нагрузку на сердце. Также она предупредила, что алкоголь, включая пиво, не подходит для утоления жажды в жаркую погоду.