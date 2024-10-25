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Во Франции раскрыли покупателя российского филиала «Ашан»

Французская ретейл-группа Auchan близка к продаже своего бизнеса в России Газпромбанку, стороны могут находиться на завершающем этапе переговоров. Об этом сообщает издание Le Monde.

Во Франции раскрыли покупателя российского филиала «Ашан»
© globallookpress.com

Утверждается, что компания уже нашла «местного покупателя» для своих филиалов в РФ и вступила в «финальную стадию переговоров».

«По нашей информации, речь может идти о Газпромбанке», — указано в статье.

Представитель компании рассказал газете, что уход «Ашана» с российского рынка не будет связан с «политическими или репутационными причинами». По его словам, данное решение принято только по экономическим соображениям.

«Ашан» прокомментировал сообщения об уходе компании с российского рынка

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о скором уходе «Ашан» из России.

«Мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами», — сказал он.

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