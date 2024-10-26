Западные бренды проиграли в конкуренции с Китаем

Прибыль у ряда отделений мировых брендов в КНР неумолимо снижается на фоне массового перехода покупателей на более дешевые китайские альтернативы, пишет Bloomberg.

Вместе с тем, китайские конкуренты западных фирм обеспечивают себе ускоренный рост, отметили журналисты. Так, через день после того, как L’Oreal опубликовала разочаровывающую статистику по объемам продаж за квартал, китайская Proya Cosmetics проинформировала о росте продаж и прибыли на 21% за третий квартал.

В целом, в Северной Азии продажи L’Oreal за прошедший квартал упали на 6,5% на фоне пессимизма потребителей, признал генеральный директор фирмы Николас Иеронимус.

В России высказались о возвращении ушедших компаний

Производитель предметов роскоши LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) заявил, что для холдинга это «был худший квартал со времен пандемии». Starbucks Corp на китайском рынке утратил часть сегмента, уступил ее местным конкурентам, таким как Luckin Coffee и Cotti Coffee.

По данным агентства, объем продаж снизился даже у Nike и Uniqlo в связи с тем, что китайский покупатель массово перешел на более дешевые альтернативы, называемые в Китае «пинти».

Ранее сообщалось, что власти Китая депортировали Йохена Сенгпиля, директора по маркетингу Volkswagen в КНР, на фоне положительного результата теста на наркотики.

Инцидент с топ-менеджером произошел на фоне падения продаж автомобилей Volkswagen в Китае на 15%, до 711 500 единиц.