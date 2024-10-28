В России начались проблемы с перевозкой грузов

В последнюю неделю ОАО «РЖД» применяет новую тактику для борьбы с избыточным парком вагонов на сети железных дорог. Компания ограничивает доступ к инфраструктуре порожних вагонов, что уже привело к проблемам с обработкой грузов, пишет «Коммерсантъ».

В первую очередь от действий монополии пострадали нефтеналивные грузы, то есть возникла угроза недопоставок сырья для нужд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и на биржу.

Как говорится в материале, с 21 по 31 октября РЖД разрешают отправку запросов-уведомлений на перевозку порожних вагонов, следующих под погрузку, в ремонт и для других целей на уровне 42 тысяч единиц в сутки. За последние полгода в среднем число порожних вагонов, которые ежедневно отправляли перевозчики, превышало 52 тысячи.

Отдельно источник издания сообщил, что монополия применила к перевозке порожних вагонов те же требования проверки на наличие технических и технологических возможностей инфраструктуры, которые раньше применяли к груженым вагонам, что усложнило их отправку и формирование составов. Кроме того, установлены непубличные нормативы по порожним вагонам для конкретных регионов. В частности, ограничена их отправка в Кемеровскую область.

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Компания считает, что число вагонов на железнодорожной сети в настоящее время превышает предельно допустимые технологические параметры инфраструктуры, что снижает производительность и скорость движения грузовых поездов. Для борьбы с этим обстоятельством РЖД хочет с 2025 года повысить тарифы на порожний пробег.

Источник, сведения которого упомянуты в материале, рассказал, что в четверг, 24 октября, система оформления вагонов перестала работать вовсе. В результате на следующий день Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) уведомил Минтранс об угрозе срыва вывоза продукции железнодорожным транспортом.

При этом участники рынка считают, что проблемы возникли в первую очередь именно у нефтеналивных грузов из-за особенностей их перевозки. Полувагоны столкнутся в точности с теми же трудностями, но немного позже, а потом придет черед вагонов для угля и товаров народного потребления, которые движутся медленнее всего.

Впрочем, утверждает издание, РЖД готово отказаться от нововведения. Глава компании Олег Белозеров признал, что снижения числа порожних вагонов, находящихся в движении, не произошло, а загрузка инфраструктуры выросла. По данным «Ъ», главе Центральной дирекции управления движением (ЦД) Михаилу Глазкову объявлен выговор за такое решение.

В начале октября сообщалось, что экспедиторские и транспортные компании, которые не являются грузоотправителями или получателями, утратили возможность контролировать свои грузы, доставляемые по железной дороге в России.