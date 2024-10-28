Чистая прибыль "Норникеля" упала на 44%

Чистая прибыль "Норильского никеля" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января - сентября 2024 года составила 38 млрд рублей, сократившись на 44% в годовом выражении. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка компании за отчетный период выросла на 4%, до 644 млрд рублей. Представитель "Норникеля" уточнил, что это обусловлено ростом мировых цен на медь, который был частично компенсирован снижением мировых цен на металлы платиновой группы.

Себестоимость продаж компании за отчетный период увеличилась и составила 404 млрд рублей против 401 млрд рублей годом ранее.

Представитель компании уточнил, что отчетность подготовлена по российским стандартам бухгалтерского учета и не включает результаты дочерних компаний группы "Норильский никель".

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).