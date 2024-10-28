Суд отменил охрану бренда Ericsson по иску российской компании

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск отечественного производителя кондиционеров «Русклимат» к шведскому юрлицу телекоммуникационной компании Ericsson. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на картотеку госоргана.

Российская компания просила отменить правовую охрану товарных знаков Ericsson в России, уточняет издание. Истец ссылался на статью Гражданского кодекса 1486, в которой такие действия допускаются в случае неиспользования бренда собственником в течение трех лет.

При этом суд удовлетворил требования только в части климатического оборудования, подчеркивается в публикации: телекоммуникационных товаров это не коснулось. В Ericsson ситуацию не комментировали.

Сам истец рассказал «Коммерсанту», что не намерен регистрировать на свое имя аналогичный бренд. Однако юрист компании «Косенков и Суворов» Вячеслав Игумнов обратил внимание в беседе с изданием на передачу «Р-климатом» заявки на регистрацию бренда Ericsson как нового товарного знака. Летом 2024 года такая же заявка в Роспатент поступила и от самой шведской фирмы.

Ранее стало известно, что ушедшая из России ExxonMobil с начала лета подала около 20 исков о защите товарных знаков в российские арбитражные суды. Большая часть претензий оказалась обращена к индивидуальным предпринимателям и касалась незаконного использования товарных знаков, включая надписи Mobil 1, Mobil ultra, Mobil super. В октябре сообщалось об удовлетворении судами трех таких исков полностью, и еще четырех частично. Остальные иски находились на рассмотрении.