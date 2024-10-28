Правительство Великобритании расширило список антироссийских санкций

Антироссийский санкционный список расширен Великобританией на шесть новых позиций. Об этом свидетельствует публикация на сайте правительства королевства. Газета.Ru

Рестрикции были введены против группы компаний «Структура», а также Агентства социального проектирования (АСП) и всероссийского межведомственного центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператора цифрового диалога между властью и обществом АНО «Диалог». Москва24

Ранее в МИД РФ заявили, что Лондон делает все, чтобы поразить Москву в правах. Lenta.ru