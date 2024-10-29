Российские телекомпании потребовали с Google 2 ундециллиона рублей

Российские телекомпании потребовали у американской корпорации Google два ундециллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом спора.

Ундециллион — это единица с 36 нулями.

По данным источника, в деле проходят такие телеканалы, как «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие. Всего пострадавшими в качестве третьих лиц числится 17 каналов.

Google оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

Авторы отметили, что суд ранее обязал Google восстановить аккаунты указанных телеканалов на площадке. Если компания не исполнила требование в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу, то ей предстоит выплатить неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день просрочки. При этом сумма будет удваиваться каждую неделю до выполнения решения.

В конце сентября Таганский суд Москвы оштрафовал Google еще на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент. Какая именно информация послужила причиной для штрафа, не уточняется.