Wildberries & Russ с июля выявила на складах злоупотребления на 324,5 млн рублей

С июля текущего года Wildberries и Russ в ходе аудита на складских комплексах выявила злоупотребления, связанные с приемкой и сортировкой товаров, на сумму более 324,5 млн рублей, возбуждено 925 уголовных дел, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании.

"Объединенная компания Wildberries и Russ с июля этого года проводила на складских комплексах компании аудит бизнес-процессов, связанных с приемкой и сортировкой товаров. В ходе аудита выявлено почти 87 тыс. случаев злоупотреблений со стороны исполнителей, охранных предприятий и администрации объектов на сумму более 324,5 млн рублей", - рассказали в компании.

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Так, были зафиксированы случаи сговора прежней администрации, охраны и исполнителей для незаконного присвоения имущества. Данные товары в дальнейшем реализовывались в группах в социальных сетях. Компания обратилась в полицию с соответствующими заявлениями.

"В результате совместной деятельности Wildberries & Russ и правоохранительных органов возбуждено 925 уголовных дел, связанных с причинением ущерба", - добавили в компании. Там подчеркнули, что нацелены на долгосрочное партнерство со всеми продавцами. Все расходы, связанные с убытками из-за противоправных действий, компания берет на себя.

В Wildberries & Russ также указали, что были приняты необходимые управленческие и кадровые решения, внедрены современные системы антифрода на складах, включая контроль на каждом этапе прохождения товара и регулярные выезды инспекционных групп. Одновременно продолжается сотрудничество с правоохранительными органами.