Американцы подали коллективный иск против McDonald's

Потребители подали коллективный судебный иск против компании McDonald's после обнаружения кишечной палочки в бургерах. Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, в иске, поданном в федеральный суд Чикаго, Аманда МакКрэй и Уильям Майкл Крафт заявили, что испытали множество симптомов, связанных с кишечной палочкой после покупки четвертьфунтовых бургеров (в России блюдо известно как «Роял чизбургер»).

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Истцы потребовали возмещения ущерба всем американцам, которые подхватили инфекцию. Они также заявили, что не стали бы покупать бургеры при наличии предупреждения клиентов о рисках заражения.

23 октября сообщалось, что в США 49 человек из десяти штатов подхватили кишечную палочку. Все они перед отравлением ели бургеры из McDonald's. 25 октября стало известно о первом иске, поданном на сеть ресторанов, в размере $50 тысяч.

Позднее президент McDonald's USA Джо Эрлингер заявил, что случаи заражения кишечной палочкой в сети McDonald's в некоторых американских штатах могут быть связаны с луком, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах.

Ранее в США запретили оставлять отзывы о McDonald's, где Дональд Трамп жарил картошку.