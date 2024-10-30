Сроки сдачи танкеров для «Арктик СПГ-2» сдвинули

Российская судоверфь «Звезда» перенесла сдачу танкеров нового образца на начало 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники в отрасли.

Речь идет о двух танкерах повышенного ледового класса Arc7 для знакового проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». Ожидается, что первый танкер передадут до конца текущего года, а второй — в начале 2025-го. Хотя изначально суда должны были быть готовы еще в 2023-м. Аналитики считают, что танкеры могут понадобиться компании уже этой зимой. Однако это будет зависеть от того, удастся ли компании найти покупателей на грузы попавшего под санкции США «Арктик СПГ-2».

Всего для вывоза СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК законтрактовал 21 танкер ледового класса Arc7. Судоверфь «Звезда» строит 15 из них. Сообщалось, что три танкера — «Алексей Косыгин», «Петр Столыпин» и «Сергей Витте» — спущены на воду.

В августе стало известно, что сроки строительства третьей линии завода «Арктик СПГ-2» сдвинуты как минимум на два года, теперь завершить его предполагается не в 2026-м, а в 2028 году. РБК тогда писал, что сроки сдвинули именно из-за сложностей с доступом к необходимому оборудованию и танкеров усиленного ледового класса arc7.