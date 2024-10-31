Деятельность YPO* признана в России нежелательной

Деятельность международной неправительственной организации Young Presidents Organization* признана Генеральной прокуратурой России нежелательной в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Напомним, что Young Presidents Organization* зарегистрирована в США. Как отмечают в Генпрокуратуре «с начала специальной военной операции YPO участвует в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту».

«Кроме того, Young Presidents Organization* активно пропагандирует и поддерживает деятельность ЛГБТ-сообщества**, что противоречит российскому законодательству», - утверждают в Генпрокуратуре.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность фонда американского актера Джорджа Клуни Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость»)*. В Генпрокуратуре подчеркнули, что неправительственная организация была основана в Нью-Йорке Клуни и его женой Амаль Аламуддин, «считающей себя адвокатом в области международного права».

* Организация признана нежелательной в России

** «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ