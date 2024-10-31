В Bosch не исключили дальнейшего сокращения рабочих мест

Компания Bosch, которая снабжает автопроизводителей по всему миру оборудованием и программным обеспечением, не исключает дальнейшего сокращения рабочих мест, помимо уже объявленных. Об этом в интервью газете Tagesspiegel сообщил генеральный директор компании Штефан Хартунг.

"Bosch не достигнет своих экономических целей в 2024 году", - сказал он. При этом Хартунг отметил, что увеличение объемов торговли с миром также означает сокращение мощностей на внутреннем рынке. "На данный момент я не могу исключать, что нам придется и дальше корректировать кадровый потенциал", - подчеркнул гендиректор Bosch, напомнив, что компания уже анонсировала сокращение порядка 7 тыс. рабочих мест.

Продажи Bosch в 2024 году, как пояснил он, будут "немного ниже, чем в предыдущем году". В 2023 году Bosch заработала почти 92 млрд евро и недавно ожидала роста в текущем году. "Наша рентабельность продаж составит максимум 4%", - заявил Хартунг. Годом ранее этот показатель составлял 5%. Глава Bosch заметил, что компания "по-прежнему привержена целевому показателю в 7% в 2026 году".

В последние месяцы о планах Bosch по сокращению рабочих мест по всему миру сообщалось несколько раз. В значительной степени пострадали предприятия в Германии, в том числе подразделения, поставляющие автокомпоненты, и по производству инструментов, а также дочерний производитель бытовой техники BSH.

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. Ранее агентство DPA со ссылкой на главу производственного совета германского автоконцерна Volkswagen Даниэлу Кавалло сообщило, что концерн планирует закрыть три завода в ФРГ и сократить десятки тысяч рабочих мест. Целые департаменты должны быть закрыты или переведены за границу. Эти планы, по словам Кавалло, затрагивают все заводы Volkswagen в ФРГ. В самом концерне Volkswagen отметили, что реструктуризация является единственным способом сохранять конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.