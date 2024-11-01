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Права на 28 объектов Wildberries перешли под управление «РВБ»

Права на 28 объектов интеллектуальной собственности Wildberries перешли под управление объединённой компании ООО «РВБ».

Права на товарные знаки Wildberries перешли в пользу "РВБ"
© РИА Новости

Как сообщила объединённая компания, переход товарных знаков зарегистрировала Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

«Соответствующие документы поступили в компанию… Всего 28 объектов интеллектуальной собственности», — приводит текст сообщения РИА Новости.

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В начале октября основательница Wildberries Татьяна Ким заявила о завершении реструктуризации «РВБ».

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Роспатент