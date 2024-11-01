Права на товарные знаки Wildberries перешли в пользу "РВБ"

Права на 28 объектов Wildberries перешли под управление «РВБ»
Права на 28 объектов интеллектуальной собственности Wildberries перешли под управление объединённой компании ООО «РВБ».
Как сообщила объединённая компания, переход товарных знаков зарегистрировала Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).
«Соответствующие документы поступили в компанию… Всего 28 объектов интеллектуальной собственности», — приводит текст сообщения РИА Новости.
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В начале октября основательница Wildberries Татьяна Ким заявила о завершении реструктуризации «РВБ».