В России снизят налог для ряда добытчиков полезных ископаемых

Правительство РФ уменьшит налогообложение для компаний, добывающих полезные ископаемые, необходимые для высокотехнологичных отраслей. Налог будет зависеть от содержания в концентрате металлов и мировых цен на них.

Речь идет о металлах, которые используют для высокотехнологичных отраслей: электроники, электротехники, металлургии, машиностроения, медицины, космической сферы. Производители такого сырья будут применять единую ставку НДПИ 6%.

Благодаря этим мерам в распоряжении производителей останется дополнительно 250 млн рублей в год, которые могут быть направлены на расширение инвестиций и на собственное развитие.