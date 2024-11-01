Ежегодная конференция Tech week пройдет 26-28 ноября в технопарке «Сколково»

26‒28 ноября в Технопарке «Сколково» состоится ежегодная конференция TECH WEEK. Это глобальное событие, которое дает экспертам завести полезные знакомства с потенциальными клиентами и партнерами, протестировать новые бизнес-гипотезы, а компаниям возможность презентовать свои продукты.

© Пресс-служба

Ежегодно TECH WEEK собирает в одном месте более 3000 ТОП представителей бизнес-сообщества России: предпринимателей, руководителей, директоров, инвесторов и профильных специалистов.

Конференция включает 11 потоков, среди которых выделяются:

Главная cцена — сердце конференции, где будет происходить погружение в мир науки и технологий. Именно тут с помощью топ-менеджеров и руководителей успешных компаний организован поиск стратегий сохранения конкурентоспособности в 2025 году;

Управление персоналом — поток посвящен инновациям в HR и оптимизации процессов найма и удержания талантов. Участники изучают новые технологии, стратегии и методы;

Маркетинг— зона для тех, кто интересуется передовыми маркетинговыми решениями и автоматизацией в сфере продаж, реальные кейсы и работающие стратегии продаж;

Менеджмент — здесь расскажут о современном лидерстве, миссии и ценностях компании, а также стратегии и инструментах для успешного развития бизнеса;

Финансы — поток о последних тенденциях и инновациях в области финансовых технологий;

Цифровизация бизнеса — поток о трендах в области цифровых технологий и их применения для оптимизации бизнес-процессов, повышения эффективности и конкурентоспособности компаний.

© Пресс-служба

Также на конференции работают специальные форматы, которые создают особую бизнес-атмосферу, позволяют обмениваться идеями, контактами и общаться в формате нетворкинга:

Менторская гостиная - персональные и групповые консультации с разбором вашего вопроса от экспертов в сфере инновационных технологий и управления человеческими ресурсами.

Зона практикумов — практические занятия, которые проводят топовые спикеры конференции. В результате групповой работы в формате практикума участники получают конкретные навыки и применимые рабочие инструменты;

Мастермайнд — в формате мозгового штурма участникам будет предложено обсудить бизнес-запросы и найти точки для движения вперёд;

Speed networking — готовый список вопросов, пара участников и 4 минуты для общения, быстрый обмен мнениями, который нередко приводит к быстрым результатам: до 20 новых деловых контактов за 1 сессию;

TECH баня — самая горячая зона конференции, жаркие дискуссии, живое общение, чай, парение и ароматерапия в комплексе дают потрясающий эффект.

Организатором выставки выступает Корпорация «Синергия». В её структуру входят компании, занимающиеся реализацией масштабных проектов в сфере образования и event.