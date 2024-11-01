«Грузовичкоф» поделился итогами работы в регионах за 2024 год

«Грузовичкоф» делится итогами работы в регионах за 2024 год
В честь Всемирного дня городов «Грузовичкоф» с гордостью подводит итоги своей деятельности и делится успехами.
О наших достижениях
«Грузовичкоф» постоянно стремится развивать регионы присутствия и внедрять новые инициативы. За 2024 год нам удалось осуществить множество проектов:
- Открыли свой филиал с собственным автопарком в Новосибирске, обеспечив еще более высокое качество обслуживания;
- Усилили фокус на региональный маркетинг, чтобы выявить и закрыть потребности местных клиентов;
- Масштабировали процессы логистики для партнера в городах Липецк, Орел, Сургут, Мурманск и Киров;
- Сформировали отдел стратегического развития для работы с В2В-клиентами;
- Запустили программу партнерства с федеральными В2В-клиентами в регионах;
- Разработали систему мотивации для водителей, усилив вовлеченность и повысив уровень Сервиса.
Кроме того, в этом году мы успешно вышли в новые города, среди которых — Орел, Сочи, Нижний Тагил, Брянск и Петропавловск-Камчатский. Также нам удалось открыть новый филиал Перми.
— Каждый новый город — это новые возможности и ответственность перед местными жителями. Мы стараемся не только предоставлять качественные транспортные услуги, но и вносить вклад в развитие регионов, становясь частью их городской жизни, — отметил руководитель отдела регионального развития сервиса «Грузовичкоф» Анатолий Пастухин.
О неординарных рейсах и задачах
Каждая перевозка — это не просто доставка, а целая история. Делимся особо интересными кейсами, собранными из разных уголков страны:
- Мы перевезли уникальный экспонат для выставки на Полярном круге — теперь скелет динозавра украшает музей в Салехарде;
- Доставили целую газель воздушных шаров во Владимир на день рождения, по-настоящему удивили именинника;
- Мраморный памятник весом более чем в 1,5 тонны перевезли в Тюмени;
- Организовали переезд аквапарка в Анапе;
- Перевезли 3 тонны косметической продукции по Пензенской области, соблюдая все условия для сохранения качества;
- Проехали почти 3000 километров, чтобы доставить вентиляционное оборудование из Новосибирска в Читу;
- Участвовали в эвакуации ремонтной зоны во время наводнений в Кургане.
О наших планах
«Грузовичкоф» ставит перед собой амбициозные задачи по дальнейшему развитию и укреплению позиций в регионах. В 2025 году мы планируем:
- Запуститься во всех городах-миллионниках России;
- Укрепить присутствие в текущих регионах, фокусируясь на улучшении качества и доступности услуг;
- Развить сеть собственных филиалов в ключевых городах, что позволит нам быстрее адаптировать сервис под региональные особенности и повысить уровень клиентского сервиса;
- Увеличить присутствие Сервиса в странах СНГ.
В каждом городе «Грузовичкоф» стремится быть не просто сервисом, а надежным партнером, который помогает решать задачи и создает условия для развития.
Мы гордимся, что можем вносить вклад в жизнь городов, участвовать в их росте и становиться частью уникальных историй наших клиентов. Наше будущее — это еще больше новых маршрутов, интересных проектов и возможностей. Благодарим наших клиентов, партнеров и команду за доверие и сотрудничество на этом пути.
«Грузовичкоф» делится итогами работы в регионах за 2024 год