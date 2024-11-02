Власти Китая опубликовали пересмотренные правила для иностранных инвесторов

Правительство Китая обнародовало пересмотренные правила для стратегических иностранных инвесторов. Документ, опубликованный шестью ведомствами, включая Министерство коммерции и Комиссию по регулированию ценных бумаг КНР, направлен на снижение инвестиционного порога для иностранных инвесторов, говорится в релизе на сайте Минфина КНР.

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В документе также отмечается, что пересмотренные меры "направлены на расширение каналов привлечения иностранных инвестиций на рынке ценных бумаг и стимулирование иностранных инвесторов к долгосрочным и стоимостным инвестициям".

Правила теперь позволяют иностранным физическим лицам осуществлять стратегические инвестиции в компании, котирующиеся на бирже, что является изменением по сравнению со старыми правилами, которые позволяли осуществлять такие инвестиции только иностранным юридическим лицам или организациям. В соответствии с новыми правилами требования к капиталу снижены для иностранных инвесторов, которые не становятся контролирующими акционерами компаний, зарегистрированных на бирже. Последнее требование к капиталу для них будет составлять не менее $50 млн в общей сумме фактических активов или не менее $300 млн в общей сумме управляемых фактических активов.

Новые правила добавляют тендерные предложения в качестве дополнительной возможности для осуществления стратегических инвестиций. В прошлом единственными доступными вариантами были частные размещения и соглашения о передаче акций.

Иностранным инвесторам, намеревающимся инвестировать с помощью частных размещений или тендерных предложений, будет разрешено использовать акции зарубежных компаний, акции которых не котируются на бирже, в качестве вознаграждения за приобретение. Новые правила, поясняется в релизе, также смягчили требования к соотношению акционеров и сроку блокировки. Требование к соотношению долей участия отменено для иностранных инвесторов, осуществляющих инвестиции посредством частных размещений, в то время как требования к соотношению для вариантов тендерных предложений и соглашений о передаче акций снижены до 5% с прежних 10%.

В целях поощрения средне- и долгосрочных инвестиций, согласно новым правилам, требование о сроке хранения приобретенных акций должно составлять не менее 12 месяцев. Ранее этот промежуток составлял не менее трех лет.