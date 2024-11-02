WP: сумма исков к Google в России превысила богатство всего мира

Размер штрафа, назначенный российским судом к корпорации Google, а именно два ундециллиона рублей, превысил мировое богатство. Об этом сообщает «360» со ссылкой на газету Washington Post.

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«Размер штрафа значительно превышает совокупное богатство всего мира в 477 триллиона долларов», - говорится в статье.

Также штраф стал больше показателя мирового ВВП за прошлый год - это примерно 105,4 триллиона долларов.

Ежедневно сумма увеличивается на 100 тысяч рублей до момента выполнения условий. Суд назначил штраф в связи с тем, что компания не выполнила требование восстановить в YouTube, который принадлежит Google, каналы 17 российских средств массовой информации.