ФАС возбудила дело против ВТБ

Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу кредитной карты ВТБ, распространяемой на рекламной конструкции в Москве. Банку предписано прекратить нарушение закона, так как, по мнению ФАС, действия ВТБ могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Служба выдала банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе", - сказали в ФАС, указав на поступившую ранее в службу жалобу гражданина на рекламу кредитной карты, которая распространялась на рекламной конструкции в Москве.

По утверждению ФАС, в рекламе содержались следующие утверждения: "Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки". При этом объективные критерии сравнения не были указаны, сведения о существенных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени.

"По мнению ведомства, действия ВТБ могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами", - подчеркнули в ведомстве.

Служба возбудила дело в отношении ПАО "ВТБ", по итогам рассмотрения которого выдала предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. Банку грозит штраф, отметили в ФАС.