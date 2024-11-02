«Газпром» накопил рекордный уровень запасов газа в ПХГ

"Газпром" 1 ноября приступил к отбору газа из подземных хранилищ России, к зиме 2024-2025 годов он создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,034 млрд куб. м, абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли, сообщил холдинг.

"Традиционно высокий уровень запасов в ПХГ позволяет компании успешно справляться с сезонными колебаниями спроса. Например, при резких похолоданиях "Газпром" имеет возможность оперативно увеличивать подачу газа потребителям", - отметили в компании.

"Газпром" ранее сообщал, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду "Газпром" успешно провел все запланированные комплексы планово-профилактических и ремонтных работ. На 1 октября на территории России в полном объеме выполнены планово- предупредительные ремонты на 100 объектах добычи газа. Отремонтированы 290 км линейной части газопроводов, 196 газоперекачивающих агрегатов и 64 газораспределительные станции. Выполнена внутритрубная диагностика более 28 тыс. км газопроводов.

10 октября замглавы холдинга Виталий Маркелов сообщал журналистам, что "Газпром" уже готов к предстоящему зимнему сезону, пока не приступил к отбору газа из подземных хранилищ.