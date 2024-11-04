СМИ: перестановки в «Ростехе» связаны с постом ростовского губернатора

Новым гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) станет Вадим Бадеха, Нынешний глава ОАК Юрий Слюсарь займет пост губернатора Ростовской области. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Вадим Бадеха сейчас возглавляет сейчас Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК). Он руководит ею с 2023 года.

Нынешний глава ОАК Юрий Слюсарь вскоре получит новую должность – врио губернатора Ростовской области. Соответствующий указ должен подписать президент, рассказали источники газеты.

Слюсарю 50 лет, он окончил юридический факультет МГУ и аспирантуру РАНХиГС. Работал в оборонпроме, в Минпромторге. С 2015 года возглавляет ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

ОАК и ОДК входят в «Ростех». Официальных комментариев о новых назначениях пока нет.

Глава Ростовской области Василий Голубев, которого должен сменить нынешний гендиректор ОАК, стал губернатором еще при президентстве Дмитрия Медведева в 2010 году. В понедельник стало известно, что Голубев уходит в отставку «в связи с переходом на другую работу». Он останется в должности до назначения нового и. о. главы области.