Boeing договорился с рабочими о прекращении забастовки

Забастовка членов профсоюза Boeing может прекратиться уже в среду, 6 ноября, потому что его члены большинством голосов одобрили последнее, четвертое по счету предложение руководства авиастроительной корпорации. Об этом со ссылкой на результаты голосования сообщает Bloomberg.

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Договориться удалось благодаря улучшению договора. Boeing согласился повысить зарплаты на 38 процентов в течение четырех лет, что лишь немногим хуже изначального требования профсоюзов о 40 процентах. В руководстве профсоюза уже заявили о победе в противостоянии с компанией и подчеркнули, что нужно как можно скорее вернуться к работе.

Между тем издание отмечает, что неожиданное завершение конфликта стало крупной победой генерального директора Boeing Келли Ортберга. После трех подряд отказов аналитики не ожидали, что решение придет достаточно быстро. Кроме того, руководству удалось обойти условие восстановления пенсий, что было ключевым пунктом для многих работников.

Голосование профсоюзов прошло спустя два дня после того, как Boeing смог привлечь 23 миллиарда долларов для укрепления своего финансового положения. Также компания смогла избежать обрушения своего рейтинга до «мусорного».

Ортберг занял пост главы корпорации в августе. Он призван был решить многочисленные проблемы производителя, однако первым делом столкнулся с масштабной стачкой, которой не было с 2008 года. В связи с этим компания пошла на сокращение штата, а также на снижение планов по производству самолетов.