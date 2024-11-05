Schaeffler сократит около 5 тысяч рабочих мест в Европе

Германский производитель автокомплектующих Schaeffler в рамках программы по повышению конкурентоспособности планирует сократить порядка 4,7 тыс. рабочих мест в Европе, в том числе около 2,8 тыс. в Германии. Об этом говорится в заявлении компании.

По ее данным, речь идет о 10 предприятиях в Германии и 5 в Европе. Schaeffler ожидает, что эта мера позволит экономить около €290 млн ежегодно к 2029 году.

"Совет управляющих Schaeffler AG согласовал структурные меры с региональным акцентом на Германию и Европу, направленные на обеспечение долгосрочного повышения конкурентоспособности компании. Решение было принято в ответ на сложную рыночную конъюнктуру, растущую интенсивность глобальной конкуренции и текущие процессы трансформации, влияющие на отрасль поставок для автомобилей", - подчеркнули в компании.

Объявленные структурные меры включают в себя три основных направления. Первое из них связано с необходимостью улучшения показателей прибыли подразделения Bearings & Industrial Solutions, которое борется с продолжающейся экономической слабостью и структурными проблемами. Второе направление касается ранее объявленной цели компании по реализации синергии от слияния с Vitesco Technologies Group AG ("Vitesco"). Третье включает в себя меры, вытекающие из продолжающейся трансформации автомобильной промышленности.

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. Ранее агентство DPA со ссылкой на главу производственного совета германского автоконцерна Volkswagen Даниэлу Кавалло сообщило, что концерн планирует закрыть три завода в ФРГ и сократить десятки тысяч рабочих мест. Целые департаменты должны быть закрыты или переведены за границу. Эти планы, по словам Кавалло, затрагивают все заводы Volkswagen в ФРГ. В самом концерне Volkswagen отметили, что реструктуризация является единственным способом сохранять конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.