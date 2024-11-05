Во «ВкусВилле» растут продажи веганских продуктов

К Международному дню вегана ВкусВилл представил данные по спросу и интересам покупателей в категории «веганское».

© Пресс-служба ВкусВилла

На рынке, и, в частности, среди покупателей ВкусВилла, наблюдается тренд на снижение потребления продуктов с животным происхождением, в связи с этим происходит рост спроса на альтернативную продукцию. Спрос на категорию вырос на 9% в сравнении с прошлым годом. В среднем в месяц около 200 тысяч держателей карт лояльности ВкусВилл покупают растительные продукты.

По данным ВкусВилла, в числе самых популярных веганских продуктов — десерты, которые подходят для вегетарианцев, во многом — для веганов и, пожалуй, всем, кто выбирает продукты с меньшим количеством калорий, сахара и «лишних» добавок. Также в топ по продажам входят: хашбраун, растительная колбаса, тофу и котлеты «неМясо».

В ассортименте ВкусВилла представлено более 300 продуктов, подходящих веганам. В их число входит специализированная растительная линейка из более 100 товаров под СТМ: веганские десерты, растительные молочные продукты, замороженные полуфабрикаты, «немясная» гастрономия.

Растительные продукты выделяется на полках магазинов ВкусВилл своей упаковкой с зелеными элементами дизайна и соответствующими пометками. Для онлайн-покупателей продукты, в составе которых нет компонентов животного происхождения, отмечены знаком «зеленый лист». Фильтр «веганские» в мобильном приложении ВкусВилл помогает покупателем лучше ориентироваться в ассортименте и избежать употребления неочевидных невеганских ингредиентов в составе: желатин, лактоза, животный белок и сычужные ферменты, казеин, пепсин, гуанин, цистеин, кармин и добавки из яичного белка, в частности, альбумин.

Линейку ждет развитие и трансформация. В ближайшее время ожидаются новинки в растительном молоке, сырах, тофу, замороженных полуфабрикатах и расширение веганских десертов.