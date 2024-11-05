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СМИ: производитель шин Michelin закроет два завода во Франции

Французский производитель автомобильных шин Michelin закроет два завода на территории Франции. Об этом сообщила газета La Tribune.

Производитель шин Michelin закроет два завода во Франции
© globallookpress.com

По данным издания, заводы в расположенных на западе республики коммунах Шоле (Бретань) и Ванн (регион Пеи-де-ла-Луар), на которых в общей сложности работают 1 254 человека, будут закрыты "не позднее начала 2026 года".

В качестве причин руководство называет "ухудшение конкурентоспособности" на фоне присутствия на рынке недорогих шин из Азии, растущую инфляцию и высокую стоимость электроэнергии во Франции.

"Это решение было неизбежным, - приводит La Tribune слова заместителя главы Michelin по вопросам инженерных разработок Пьера-Луи Дюбурдо. - Эти предприятия уже несколько лет страдают от масштабных поступлений на рынок дешевой продукции, импортируемой из Азии".

По его словам, "электричество - это вторая по величине статья расходов после заработной платы сотрудникам". Газета отмечает, что на некоторых этапах производства шин требуется энергозатратный обжиг.

Ранее с экономическими сложностями столкнулся германский автоконцерн Volkswagen. 28 октября агентство DPA со ссылкой на главу производственного совета Volkswagen Даниэлу Кавалло сообщило, что концерн планирует закрыть три завода в ФРГ и сократить десятки тысяч рабочих мест. Завод в Оснабрюке, который недавно потерял долгожданный дополнительный заказ компании Porsche, находится в зоне особого риска. Целые департаменты должны быть закрыты или переведены за границу. Эти планы, по словам Кавалло, затрагивают все заводы Volkswagen в ФРГ.

В самом концерне Volkswagen отметили, что реструктуризация является единственным способом сохранять конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Правительство ФРГ, как заявил его представитель Вольфганг Бюхнер, считает, что предприятие должно сохранять рабочие места. В Германии на заводах концерна VW работают порядка 120 тыс. человек, около половины из них - в Вольфсбурге. Бренд VW управляет в общей сложности 10 заводами в стране.

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