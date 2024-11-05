В России оштрафовали создателей Mozilla FireFox

Таганский суд Москвы признал виновным в административном правонарушении владельца браузера Mozilla и оштрафовал его на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом со ссылкой на представителя суда пишет РИА Новости.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Mozilla Corporation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам). Ей назначен административный штраф в размере 3,5 млн рублей», - пояснила она.

Протокол за отказ удалить запрещенный контент был составлен Роскомнадзором.

Напомним, что в конце сентября Таганский суд Москвы назначил компании Google штраф в 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. А в конце 2023 года тот же суд принял решение оштрафовать Google на 4,6 миллиарда рублей за систематическое неудаление фейков об СВО и запрещенной в России информации.