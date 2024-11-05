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В России оштрафовали создателей Mozilla FireFox

Таганский суд Москвы признал виновным в административном правонарушении владельца браузера Mozilla и оштрафовал его на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом со ссылкой на представителя суда пишет РИА Новости.

В России оштрафовали создателей Mozilla FireFox
© globallookpress.com
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Mozilla Corporation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам). Ей назначен административный штраф в размере 3,5 млн рублей», - пояснила она.

Протокол за отказ удалить запрещенный контент был составлен Роскомнадзором.

Напомним, что в конце сентября Таганский суд Москвы назначил компании Google штраф в 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. А в конце 2023 года тот же суд принял решение оштрафовать Google на 4,6 миллиарда рублей за систематическое неудаление фейков об СВО и запрещенной в России информации.