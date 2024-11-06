Авиакомпании РФ перевезут более 100 млн пассажиров в 2024 году

Российские авиакомпании перевезут более 100 млн пассажиров по итогам 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе просветительского марафона "Знание. Первые".

"И я думаю, что в этом году мы перевезем также более 100 миллионов пассажиров, что существенно", - сказал он.

Он напомнил, что самый лучший результат по авиаперевозкам в России был отмечен в 2019 году, когда авиакомпании перевезли 128 млн пассажиров.

"Но вот мы к этому идем потихоньку, с учетом того, что <...> пандемия, СВО, санкции", - отметил вице-премьер.

По итогам 2023 года авиакомпании РФ перевезли более 103 млн пассажиров.

Говоря о флоте самолетов российских авиакомпаний, Савельев отметил, что выбывающие иностранные самолеты постепенно будут замещаться отечественными, такими как МС-21, Sukhoi Superjet, Ту-214, Ту-204 и Ил-114.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" стартовал 4 ноября, в День народного единства. Его площадками являются Москва, Архангельск, Нижний Новгород, Пятигорск, Сочи, Томск, Ханты-Мансийск, Якутск. ТАСС - информационный партнер марафона.