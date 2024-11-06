Компания МТС названа лидером по обеспечению цифровой безопасности

Компания МТС занимает первое место в рейтинге сервисов цифровой безопасности пользователей среди крупнейших российских экосистем и операторов связи. Об этом свидетельствует ежегодное исследование, проведенное J'son & Partners Consulting.

Агентством J`son & Partners Consulting в рамках исследования был проведен сравнительный анализ восьми основных игроков рынка. В компании оценили сервисы цифровой безопасности Яндекса, СБЕРа, VK, Т-банка, МТС, Билайна, Мегафона и Т2.

Второй год подряд компания МТС набрала самый высокий балл по наполнению, функциональности и разнообразию цифровой безопасности. В частности, экспертами был высоко оценен обширный функционал комплексного предложения компании в сегменте антиспам-сервисов. Второе место в этой категории у Билайна, затем идет Мегафон.

Так, компания МТС предложила своим клиентам функцию «Безопасный звонок» - голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Также доступна и «Оценка рейтинга безопасности пользователя». В приложении МТС данная функция показывает уровень безопасности в цифровом формате и если есть какие-либо риски, то специальный индикатор становится красным.

МТС, СБЕР и Т2 предложили пользователям и функцию «Уведомление об утечке данных». Она позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.

Авторы исследования обратили внимание на важность развития сервисов для противодействия мошенничеству. Так, по данным опроса ВЦИОМ, проведенного в феврале 2024 года, 67% россиян за последние полгода - год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Растет также количество спам-звонков и SMS.

«С начала 2024 года Роскомнадзор заблокировал 456 миллионов мошеннических звонков и 6,2 миллиона «серых» SIM-карт. С января по сентябрь 2024 года в МТС заблокировали более 2,3 млрд нежелательных звонков, что на 30% больше, чем годом ранее», - отмечается в исследовании.

При этом развитие сервисов, касающихся цифровой безопасности абонентов, продолжается. Крупнейшие экосистемы и операторы связи предоставляют клиентам антиспамы, усиливают борьбу с мошенническими действиями и защиту финансовых данных, в том числе и за счет возможностей антивирусного ПО.