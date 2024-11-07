В России планируют обновить статус системно значимых IT-компаний

В РФ планируют обновить статус системно значимых IT-компаний
Минцифры обсуждает с регуляторами в сфере безопасности и ЦБ РФ введение обновленного статуса системно значимых ИТ-компаний. Об этом сообщил в ходе Cnews Forum министр цифрового развития Максут Шадаев.
Он напомнил, что изначально был прямой подход - если контроль над компанией принадлежит российским гражданам, то ее можно будет считать российской.
"И здесь возник очень сложный методологический вопрос - если большая часть акций компании торгуется, как проконтролировать, что конечные бенефициары контролируются российскими гражданами. Сейчас мы это активно обсуждаем с регуляторами в сфере безопасности, с Банком России, и найдем какую-то формулу", - добавил Шадаев, отвечая на вопрос о возвращении статуса системно значимых ИТ-компаний.