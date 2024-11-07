В России планируют обновить статус системно значимых IT-компаний

Минцифры обсуждает с регуляторами в сфере безопасности и ЦБ РФ введение обновленного статуса системно значимых ИТ-компаний. Об этом сообщил в ходе Cnews Forum министр цифрового развития Максут Шадаев.

Он напомнил, что изначально был прямой подход - если контроль над компанией принадлежит российским гражданам, то ее можно будет считать российской.