Завод в Петербурге объяснил приостановку производства телевизоров

В российском офисе китайской компании по производству телевизоров и компьютеров TPV Technology (ООО «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс») объяснили NEWS.ru приостановку производства телевизоров зарубежных марок на заводе в поселке Шушары (Санкт-Петербург) нехваткой запчастей от иностранных поставщиков. Дело в том, что сейчас фиксируются проблемы с оплатой соответствующих комплектующих.

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Да, мы временно приостановили производство телевизоров до тех пор, пока на межгосударственном уровне не решатся проблемы с оплатами иностранным поставщикам запчастей в промышленных масштабах, — сказали в компании, отвечая на запрос NEWS.ru.

При этом покупателям товаров завода беспокоиться не о чем, уточняют в компании. Ведь она продолжает оказывать «все сервисные услуги, а все сервисные центры работают в штатном режиме, все гарантии действительны и гарантийные ремонты продолжают делаться бесплатно для потребителей». В то же время там признали: в редких случаях могут быть задержки с некоторыми импортными запчастями для ремонта.

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Но мы не одни находимся в такой ситуации. Все такие проблемы решаются в индивидуальном порядке. Мы надеемся, что все эти проблемы будут разрешены нашим правительством очень скоро, что позволит нам возобновить производство, — сказано в ответе завода.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге остановлена работа завода китайской TPV Technology, где велась сборка телевизоров ряда мировых брендов, включая Philips, Sony, Sharp. Источники издания считают, что причиной прекращения производственных процессов стало санкционное давление со стороны США и Евросоюза.