В «Абрау-Дюрсо» предупредили о росте цен на вина

Снижение урожайности винограда из-за непогоды является одним из факторов, который приведет к подорожанию вин "Абрау-Дюрсо" в последующие годы, в том числе - в 2025 году.

Об этом сообщила генеральный директор компании Елена Зарицкая в ходе Российского винодельческого форума.

"С точки зрения урожайности. Поскольку у нас меньше ожидаемого урожайность, конечно, у нас будут ухудшения. Нам будет сложнее достичь тех финансовых показателей, на которые мы рассчитываем. <...> Я думаю, что это один из факторов, которые будут влиять на подорожание продукции в последующие годы - и в 2025 в том числе", - заявила Зарицкая.

Она отметила, что также на рост цен на продукцию повлияет дорожающая бутылка и другие комплектующие, а также удорожание труда во всех регионах из-за дефицита трудовых ресурсов.

"Я думаю, что следующий год будет не легче, поскольку мы в некоторых наших регионах уже два года испытываем засуху. Вряд ли следующий год будет лучше намного, чем этот. Но надеемся, что мы преодолеем следующий год также успешно", - отметила гендиректор "Абрау-Дюрсо".

"Абрау-Дюрсо" - производитель игристых и тихих вин России. Компания представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Винодельня Ведерниковъ", "Лоза", "Шеки Шараб" и другие. Также компания выпускает настойки, джины, водки, биттеры и коньяки. Основным акционером компании является семья специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова. С апреля 2012 года акции компании торгуются на Московской бирже.

О форуме

Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное винное мероприятие в России, которое объединяет на одной площадке всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов. Главная тема форума в 2024 году - "Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в российскую экономику и культуру". ТАСС - информационный партнер мероприятия.