Российские акции на бирже резко выросли вскоре после объявления о победе Дональда Трампа на выборах. Ведущие российские компании, включая энергетические гиганты «Газпром» и «Новатэк», значительно укрепили свои позиции, что привело к повышению интереса со стороны трейдеров западных банков.

«Российские акции выросли за считаные часы после победы Трампа», — сообщает издание Financial Times.

Повышенный интерес к российским акциям среди западных трейдеров был вызван предположениями о возможном смягчении экономических санкций. Российский рынок акций демонстрировал рост в первые часы после объявления о победе. Рублевый индекс MOEX увеличился на 3,6%.

Победа Трампа принесла богатейшим людям мира рекордную сумму

Среди компаний, которые показали наибольший рост, оказались не только «Газпром» и «Новатэк», но и интернет-площадка Ozon, которая выросла больше всех, а также «Аэрофлот», который изначально прибавил 6%. Другие значимые российские компании, такие как АФК «Система», «Алроса», «Татнефть», «Юнипро», «ТКС Холдинг» и «ММК», также укрепили свои позиции на фоне политических изменений.