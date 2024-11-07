США продлили на год экспортные ограничения против авиакомпании "Россия"

Министерство торговли США продлило на год экспортные ограничения, введенные в отношении авиакомпании "Россия". Об этом говорится в постановлении, опубликованном в электронной базе Федерального реестра (сборник документов американского правительства).

"Я удовлетворяю запрос <...> о продлении распоряжения о временном отказе [в предоставлении экспортных привилегий], изданного 8 ноября 2023 года. Я считаю, что продление этого распоряжения необходимо, исходя из общественных интересов", - говорится в документе, подписанном помощником главы американского Минторга Мэттью Аксельродом.

Постановление вступает в силу немедленно и продлевает действие ограничений на один год.

По версии США, авиакомпания якобы продолжила действовать в нарушение американских экспортных рестрикций, введенных в отношении России. В частности, она осуществляла рейсы с использованием самолетов, подпадающих под эти ограничения.

Ограничения лишают авиакомпанию права участвовать в сделках, подпадающих под действие американских норм экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США программного обеспечения и технологий.

США 24 февраля 2022 года ввели меры экспортного контроля в отношении поставляемой в Россию продукции, связанной с авиацией. Речь идет о "введении дополнительных требований при лицензировании и ограничении доступа к большинству лицензионных исключений для экспорта, реэкспорта и трансферта внутри страны". При рассмотрении лицензионных заявок, в соответствии с санкционным режимом, действует "презумпция отказа".