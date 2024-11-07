Опрос: 8 из 10 российских компаний сталкиваются с нехваткой персонала

В России 8 из 10 компаний сталкиваются с нехваткой персонала, лишь каждая девятая не испытывает трудностей с поиском специалистов, говорится в исследовании SuperJob.

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Наиболее остро проблема ощущается в производственных компаниях (90%), в транспортных организациях (89%), в сфере услуг (88%), а также в IT- 87%. Также отмечается, что больше всего страдают большие фирмы, небольшие легче находят недостающие кадры.

Четырехдневная рабочая неделя не сработает в России и нанесет большой урон бизнесу и экономике страны, заявил ранее бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков.

По его словам, такая инициатива, которая звучит в обществе все чаще, просто поставит под угрозу существование целых предприятий. Ситуация, уверен эксперт, усугубляется дефицитом кадров на рынке, который только усиливается, передает «Радиоточка НСН».