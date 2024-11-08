Судостроительный комплекс «Звезда» войдет в ОСК

«Роснефть» и ВТБ начали переговоры о вхождении дальневосточной судостроительной верфи «Звезда» в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компаний.

Отмечается, что стороны приступили к переговорам о вхождении судостроительного комплекса «Звезда» в ОСК.

«Инициатива о консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке для повышения эффективности отрасли поддержана президентом Российской Федерации», — отметили там.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в июне текущего года заявлял, что в Дальневосточном федеральном округе собираются создать новое предприятие по постройке кораблей. В мае первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров рассказал, что самый мощный в мире атомный ледокол, получивший название «Россия», планируют построить к 2030 году. Три судна из соответствующей серии — «Сибирь», «Арктика» и «Урал» — уже выполняют задачи в акватории морей Северного Ледовитого океана.