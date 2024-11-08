Крупнейший в РФ производитель индейки опроверг сокращение поставок птицы в магазины

Группа компаний "Дамате", являющаяся крупнейшим в России производителем индейки, опровергла информацию о сокращении поставок птицы в магазины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление "Дамате".

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Как отмечает производитель, он продолжает выполнять обязательства перед партнерами и покупателями.

"Продолжаем регулярные поставки в магазины. Ежедневно мы отгружаем в магазины более миллиона упаковок продукции "Индилайт" с наших заводов в Ростовской и Пензенской областях", - сказано в сообщении.

7 ноября газета "Ведомости" со ссылкой на письмо "Дамате" сообщила, что производитель предупредил торговые сети о сокращении поставок продукта до 19 января 2025 года. По информации группы компаний, на площадке откорма на предприятии "Индюшкин двор" в Ростовской области была повреждена система обеспечения микроклимата, в связи с чем 11 сентября ее вывели из эксплуатации. Поголовье переместили на досрочную переработку.