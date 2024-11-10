Поставки российского газа в страну СНГ достигли исторического максимума

Казахстан за 8 месяцев этого года вдвое увеличил импорт российского газа, до максимума за всю историю торговли двух стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам республики.

По данным агентства, за январь-август 2024 года Астана импортировала из России природного газа на $353,4 млн, что в 2,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее.

Кроме того, республика увеличила импорт российского кокса — на 15,4%, до $103,5 млн, а каменного угля — в 1,6 раза, до $107,5 млн.

Украина назвала условие продления транзита газа в Европу

Вместе с тем, в январе-августе Казахстан сократил покупки у Москвы нефтепродуктов в 2,5 раза — до $191,5 млн.